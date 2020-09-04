Ayvalık'a yapılacak yaşlı bakımevi için protokol imzalandı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine tam donanımlı ilk yaşlı bakımevi kazandırılması için Belediye Başkanı Mesut Ergin ile iş insanı Cihan Şişman arasında protokol imzalandı.
Belediye binasında düzenlenen törende konuşan Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık'ta uzun yıllardır eksikliği hissedilen bakım evinin önemli bir görev üstleneceğini söyledi. Cihan Şişman'a katkıları nedeniyle teşekkür eden Ergin, binanın iki yıl içinde tamamlanacağını dile getirdi.
Ayvalık Belediyesi Sebahat, Cihan Şişman Yaşlı Bakımevi adını taşıyacak olan merkezin, Sahilkent Mahallesi'ndeki mülkiyeti Ayvalık Belediyesine ait arazi üzerine inşa edileceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:57 - Kaynak: AA
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