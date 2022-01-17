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Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.01.2022 23:49
Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve lastik botun arızası nedeniyle sürüklendiğini tespit etti.

Yardım talebinin de gelmesi üzerine harekete geçen ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak karaya çıkardı.

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımlarında bulunulmasının ardından Ayvalık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayvalık açıklarında 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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