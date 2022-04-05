Ayvalık açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.04.2022 19:48
Ayvalık açıklarında 30 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 30 düzensiz göçmen karaya çıkartıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçe açıklarındaki fiber teknede düzensiz göçmenlerin tespit edilmesi üzerine Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, teknedeki 30 düzensiz göçmeni kurtardı.

Cunda Adası'nda yiyecek, içecek, ilaç ve tıbbi malzeme yardımı yapılan düzensiz göçmenlerin Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiği öğrenildi.

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Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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