Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

06.04.2022 10:11
Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında bir teknede göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen fiber teknedeki 30 kaçak göçmen, kurtarılarak karaya çıkarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.


Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı
YORUMLAR
500
Bodrum'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 18 kaçak göçmen kurtarıldı Bodrum'da 11 kaçak göçmen yakalandı, 18 kaçak göçmen kurtarıldı Marmaris'te can sallarındaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı Marmaris'te can sallarındaki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Yunanistan, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
10:02 Evlilik Hakkında Her Şey'de dün akşam neler oldu? Azra'nın müvekkiline söylediği yalan başına nasıl iş açacak?
09:59 Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı
09:59 Sarı kırmızılı futbolcuları üzen karar: Galatasaray'da ödemeler durduruldu
09:51 Asgari ücrete ek zam tartışması AK Parti içinde de sürüyor: Destekleyen de var, karşı çıkan da! İşte konuşulan seçenekler
09:41 3 çocuk annesi eski eşini katledip, intihara kalkıştı! Durumu kritik
09:38 Maçın özet fotoğrafı! Guardiola kutlamayı su ile yaptı
09:27 En uzun karantinada kalan hasta olarak tarihe geçmişti! 86. koronavirüs testinden sevindiren haber geldi
09:26 Nisa bebek için kritik 48 saat! Hastane açıklama yaptı: Beyin ölümü 48 saatte anlaşılacak
09:17 Üç Kız Kardeş dün akşam yeni bölümüyle yayınlandı! İşte son bölümde Somer'i şoke eden hamle!
09:14 Cübbeli Ahmet Hoca gençlerin ateist-deist olmasını yorumladı: Aileleri komünisttir sanıyorduk, yüzde 70'i namazlıymış!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 10:18:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ayvalık açıklarında 30 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement