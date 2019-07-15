Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
7 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 04:04 Kaynak: AA
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, Maden
Adası açıklarında şişme botla Midilli'ye seyreden yabancı uyrukluları fark etti.
Bunun üzerine denizden de müdahale eden ekipler, botun içindeki Suriye
, Kongo
ve Filistin
uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyaya çıkardı.
Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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