Son Dakika Haberleri: Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
Son Dakika Güncel Haber

Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.

Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 31 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter, Maden Adası açıklarında şişme botla Midilli'ye seyreden yabancı uyrukluları fark etti.
Bunun üzerine denizden de müdahale eden ekipler, botun içindeki Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 düzensiz göçmeni yakalayarak kıyaya çıkardı.
Göçmenler hakkında yasal işlem başlatıldı.
Midilli Adası, Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 04:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kazada yaralanan küçük kızın 'baba' feryadı yürek dağladı 3 ay önce evlenen sözleşmeli er kazada öldü 2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:30:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]