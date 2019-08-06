Ayvalık açıklarında 31 düzensiz göçmen yakalandı
3 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 12:01 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında Yunanistan
'ın Midilli (Lesvos) Adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 31 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir ili Ayvalık ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu ve içerisindeki 24 Suriye
, 4 Kongo
ve 3 Güney Afrika
uyruklu olmak üzere 11 erkek, 6 kadın, 14 çocuk toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına getirildi. - BALIKESİR
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