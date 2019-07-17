Ayvalık açıklarında 40 göçmen yakalandı
3 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik şişme bot ile geçmeye çalışan 40 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Balıkesir Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:24 Kaynak: İHA
'in Ayvalık
ilçesi açıklarında Yunanistan
'ın Midilli (Lesvos) Adası'na lastik şişme bot ile geçmeye çalışan 40 göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Tuzla
mevkisinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbar alan Sahil Güvenlik Komutanlığı
ekipleri harekete geçti. Kısa sürede yakalanan botun içerisinde Afganistan
uyruklu 16 erkek, 11 kadın, 13 çocuk olmak üzere toplam 40 göçmen yakalandı. Şişme bottan Sahil Güvenlik Botuna alınan kaçmaya çalışan göçmenler daha sonra işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanı'na getirildi.
Yapılan sağlık kontrolleri sonrası göçmenler yetkililere teslim edildi. - BALIKESİR
Denizde kanosu ters dönen balıkçıyı, dalış timi komutanı kurtardı- (Tekrar) Emina Jahovic-Sadettin Saran çifti barışmayı Ege sularında kutladı Suriye uyruklu dilencinin üzerinden 380 bin Türk Lirası değerinde döviz ve Türk Lirası çıktı Aydos Ormanı'nda vahşi cinayet! Boynuna defalarca satırla vurulmuş