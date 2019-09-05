Son Dakika Haberleri: Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı
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Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Ayvalık açıklarında 47 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan'ın Midilli (Lesvos) Adası'na gitmek isteyen 37 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık ilçesi Badavut açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. İçerisindeki 17 erkek, 11 kadın, 9 çocuk, 26 Suriye, 6 Somali, 3 İran ve 2 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 37 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvalık Limanına getirildi.

(İHA)

Yunanistan, Balıkesir, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 09:25 Kaynak: İHA
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