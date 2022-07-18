Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.07.2022 20:57
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-907" bot unsurları, 49 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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