Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

22.07.2022 09:13
Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itilen 49 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ayvalık açıklarında bir lastik bot içerisinde göçmenlerin bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik botları bölgeye sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk Kara Sularına geri itildiği öğrenilen 49 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın TCSG-61 botuyla kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenlerin yiyecek ihtiyaçları giderildikten sonra yasal işlemlerinin yapılması için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildiler.

(İHA)

YORUMLAR
500
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var Mgk'dan Yunanistan Mesajı: 'Kışkırtıcı Eylemlerine İlave Olarak Karasuyu ve Hava Sahası İhlallerini Artırarak Devam Ettirmesi Kabul Edilemez' Mgk'dan Yunanistan Mesajı: 'Kışkırtıcı Eylemlerine İlave Olarak Karasuyu ve Hava Sahası İhlallerini Artırarak Devam Ettirmesi Kabul Edilemez'
Kaynak: İHA

Yunanistan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:42 Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı belli oldu! Resmi Gazete'de yayımlandı
08:40 Sahnedeyken yüzüne para atılan rapçi Murda isyan etti: O paranın 200 katını suratına fırlatırım
08:37 Sağlık Bakanlığı vaka sayısını açıkladı, bazı fırsatçılar maske fiyatlarına yüzde 300 oranında zam yaptı
08:30 Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan Sadio Mane, Afrika'da yılın futbolcusu seçildi
08:05 Chloe Loughnan ilk kez yeni sevgilisiyle görüntülendi! Serdar Ortaç yorumu ise dikkat çekti
07:53 AK Parti, 'Gri alandaki' seçmenler için sahaya inecek! İlçeleri ve köyleri dolaşacak
01:06 UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden Konyaspor, rakibini 3-0 yenerek avantajı kazandı
01:05 Malatya'da bir kişi sevgili olmak istediği kızın babasını öldürdü!
01:02 Fenerbahçe'den, Joao Pedro transferi duyurusunda Galatasaray'a gönderme!
00:39 Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Balıkesir'de yaşanan depremden sonra açıklama yaptı: Bolu'da kırılmayan fay kesiminde risk var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2022 09:13:33. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık açıklarında 49 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement