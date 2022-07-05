Ayvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

05.07.2022 14:11
Ayvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında Midilli Adası'na geçmeye çalışan 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ayvalık açıklarında bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisine ulaşan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Bölgeye sevk edilen "TCSG-905" ve "TCSG-907" bot unsurları, 78 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Tıbbi yardımda bulunularak yiyecek ihtiyaçları giderilen yabancı uyruklular, işlemleri için Balıkesir Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Kaynak: AA

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında 78 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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