Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor - Son Dakika

Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, botları batma tehlikesi geçiren 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesi açıklarında, botları batma tehlikesi geçiren 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenlerin Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik botları kesilerek ve benzin bidonları alınarak Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmen aranıyor.

Ayvalık açıkları Çıplak Ada batısında, saat 02.45'te, düzensiz göçmen botunun batma tehlikesi geçirdiği ihbarı yapıldı. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, göçmen botunun yarı batık durumda olduğu ve denizde göçmenler bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik dalış emniyet ve güvenlik timi, 1 Sahil Güvenlik helikopteri ve 1 Sahil Güvenlik uçağı daha bölgeye gönderildi. Yapılan arama- kurtarma çalışmasında, 35 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen 4 düzensiz göçmeni arama çalışmaları sürüyor.Yapılan incelemede, düzensiz göçmenlerin botunun kesildiği belirlendi. Göçmenler, ifadelerinde, Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından lastik botlarının kesilerek ve benzin bidonları alınarak, Türk kara sularına geri itildiklerini belirtti.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 10:49 Kaynak: DHA

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