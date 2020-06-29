Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor (2) - Son Dakika

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Balırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri hem denizden, hem de karadan bölgeyi tarıyor. Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir),