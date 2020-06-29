Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor (2) - Son Dakika

Ayvalık açıklarında bot faciası; 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4'ü aranıyor (2)
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYORBalırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Balırkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki bot faciasında kayıp olduğu değerlendirilen 4 göçmeni arama çalışmaları sürüyor. Sahil güvenlik ekipleri hem denizden, hem de karadan bölgeyi tarıyor. Fatih Emrah ERDOĞAN/AYVALIK(Balıkesir),
Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 15:19 Kaynak: DHA
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