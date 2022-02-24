Ayvalık açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

24.02.2022 21:21
Ayvalık açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 17 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Göçmenlere burada yiyecek, içecek, giyim, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Ayvalık açıklarında geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Balıkesir, Göçmen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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