Ayvalık açıklarında geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Ayvalık açıklarında geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

28.02.2022 20:43
Ayvalık açıklarında geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 35 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 35 düzensiz göçmeni kurtararak Ayvalık'ın Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirdi.

Göçmenlere burada yiyecek, içecek, giyim, tıbbi malzeme gibi insani yardımlarda bulunuldu.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

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Yunanistan, Balıkesir, Göçmen, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık açıklarında geri itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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