Ayvalık açıklarında göçmenleri taşıyan tekne battı: 2 bebek öldü (2)
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KAYIP BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDIBalıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 09:56 Kaynak: DHA
KAYIP BEBEĞİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, içerisinde 35 kaçak göçmenin bulunduğu fiber teknenin batmasının ardından kayıp olduğu bildirilen diğer bebeğin de cansız bedenine ulaşıldı. İki bebeğin yaşamını yitirdiği olayda 33 kişi kurtarılmıştı. Ekipler, arama kurtarma faaliyetlerine son verdi.
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