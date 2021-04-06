Ayvalık açıklarında mahsur kalan 24 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışırken Çıplak Ada mevkisinde mahsur kalan 24 sığınmacı kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında, bir grup sığınmacının, lastik botla denize açıldıktan sonra Çıplak Ada çevresinde motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Bölgeye sevk edilen sahil güvenlik ekibi, 24 yabancı uyrukluyu kurtardı.
Sığınmacılar, Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi.
Kaynak: AA
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