Ayvalık açıklarında Türk kara sularına geri itilen 48 sığınmacı kurtarıldı - Son Dakika

Yabancı uyruklulara giysi, yiyecek, içecek ve tıbbi malzeme yardımında bulunuldu.

Ege Denizi 'nde, Ayvalık açıklarında bir şişme botta sığınmacıların bulunduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

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