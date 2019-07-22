Ayvalık AIMA Müzik Festivali 23 Temmuz’da başlıyor
1 saat önce
20 yıldır Türkiye'de klasik müziğin gelişimi için çalışmalarını sürdüren Ayvalık Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA) düzenlediği Ayvalık AIMA Müzik Festivali; 23 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
20 yıldır Türkiye
'de klasik müziğin gelişimi için çalışmalarını sürdüren Ayvalık
Uluslararası Müzik Akademisi'nin (AIMA) düzenlediği Ayvalık AIMA Müzik Festivali
; 23 - 26 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 12:02
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