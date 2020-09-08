Ayvalık AK Parti'de yeni yönetim belirlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ilçe yönetimi belirlendi.

Hakan Kayaalp'in istifasının ardından AK Parti Genel Merkezi tarafından geçtiğimiz 20 Ağustos tarihinde ilçe başkanlığı görevine getirilen Ali Gür'ün öncülüğünde gerçekleşen toplantının sonrasında yeni yönetim açıklandı.

Buna göre AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür'ün öncülüğünde faaliyet gösterecek yeni yönetime; İlçe Teşkilat Başkanı Mustafa Güren, Siyasi Hukuki İşler Başkanı Hasan Aksaç, Seçim İşleri Başkanı Gizem Öz, Tanıtım Medya Başkanı Gökben Karakaş, Sosyal Politikalar Başkanı Güler Çapraz Özlemiş, Yerel Yönetimler Başkanı Cavit Kahraman, Ekonomi İşler Başkanı Ali Avcı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Elmas Özmen, Mali İşler Başkanı Hasan Güneş ve İlçe Sekreteri İbrahim Yılmaz Duman getirildi.

İlçe Yönetim Kurulu üyelikleri ise; Adem Zengin, Betül Akın, Mahmut Temizel, Fatih Çoker, Gürol Erdem, Hüseyin Deniz, Neşe Albayrak, Tunay Karpat ve Veli Yıldız isimlerinden oluştu.

Gerçekleştirdikleri toplantının ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Ayvalık İlçe Başkanı Ali Gür, iyi ve icraatçı bir yönetim oluşturduklarına inandıklarını kaydederek, tüm ekip arkadaşlarına başarılar diledi.

Hedeflerinin Ayvalık'ı iktidarın dev yatırımlarıyla kucaklaştırmak olduğunu belirten Başkan Gür, "Öncelikle yürekleri hizmet aşkıyla dolu yeni yönetim kurulu arkadaşlarımın ellerini taşın altına sokarak bu görevleri üstlenmesi nedeniyle her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah sadece ülkemizin değil, dünyanın en güzel cennet köşelerinden biri olan Ayvalık'ımızda halkımızın refahı için elimizden gelen tüm çabayı göstererek, 'Halk'a hizmetin Hak'ka hizmet' bilinciyle ben ve ekip arkadaşlarım elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. İnanıyorum ki, Ayvalık'ımızı sosyo-politik ve sosyo-ekonomik anlamda hak ettiği noktaya getirebilmek için başta partimizin Balıkesir İl Teşkilatı olmak üzere değerli milletvekillerimiz ve çok kıymetli partililerimizle gece-gündüz yoğun mesailer harcayacağız. Gerçek bir uyum içinde çalışacağımıza inandığım kıymetli ilçe yöneticisi arkadaşlarımla hem partimizi hem de Ayvalık'ımızı hak ettiği zirveye taşıyabilmek için üzerimize düşeni yapacağız. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah ben ve arkadaşlarımı çıktığımız bu yolda utandırmasın. Yeni yönetimimizin Ayvalık'ımız ve partimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Tüm eski ilçe başkan ve yöneticilere teşekkür etti

Ayvalık'ta AK Parti'nin başarısı için uzun yıllar emek harcamış tüm ilçe başkanları ile yöneticilerini de unutmayan Ali Gür, amaçlarının onlardan aldıkları bayrağı daha ileriye taşımak olduğunun da altını çizdi. - BALIKESİR