Ayvalık bayramda trafik güvenliğinde sınıfı geçti - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kurban bayramlarında her yıl kilitlenerek sürücüler için adeta çileye dönüşen trafikte bu yıl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yerinde müdahaleleri ile sorun yaşanmadı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Büro Amirliği ekiplerinin insanüstü gayretleri ve müdürlük bünyesindeki diğer birimlerin de destekleriyle bayram süresince gerçekleşen denetim ve kontrolleri sayesinde yaklaşık 1 milyon nüfusu ağırlayan ilçede bu yıl geçmiş yıllara nazaran trafik keşmekeşliği neredeyse hiç yaşanmadı. İlçenin tek ana arteri olan Atatürk Caddesi başta olmak üzere Cunda Adası girişi, Aliçetinkaya Mahallesi semt pazarı ile tüm kavşaklarda konuşlandırılan ekipler bayram süresince yoğun mesai harcadı. Kurban Bayramı'nın ikinci ve üçüncü gününde Cunda Adası'na giden yolu aşırı araç trafiği nedeniyle kapatan ekiplere Balıkesir'den gelen Çevik Kuvvet ekiplerinin de destek verdiği gözlendi. Çalışmalar kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Trafik Büro Amirliği bünyesindeki ekipler bununla da yetinmedi. Kasksız ve ehliyeti olmayan motosiklet sürücülerini de denetleyen ekipler, trafiğe uygunluğu olmayan motosiklet sürücülerine ceza yağdırdı. Sürücülerin emniyet kemeri takıp takmadıklarını da büyüteç altına alan ekipler, sürücülere emniyet kemeri askısı, trafik kurallarına riayet edilmesi yönünde uyarıların bulunduğu şapkalar ile araçlarda bulunan çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

Ayvalık'taki trafik denetimlerinde asayiş ve KOM ekipleri de aranan pek çok kişiyi yakaladı. - BALIKESİR