Ayvalık Belediye Başkanı Ergin Açıklaması - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin Açıklaması

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi süreci sonrasında turizm bölgelerinde geçerli olan her şey dahil sistemin bugünkü koşullarda uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi süreci sonrasında turizm bölgelerinde geçerli olan her şey dahil sistemin bugünkü koşullarda uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

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Her şey dahil sistemin yerini bundan böyle Ayvalık modeline bırakacağını vurgulayan Başkan Ergin, "Ayvalık geçmişten günümüze kadar korunmuş. 2 bin 300 tescilli yapının 2 bini kentimizde. Bu rakama ülkemizin hiçbir kenti ulaşamamıştır. Bu yapılar bile görülmeye değer. Konuklarımızı bu değerleri görmeye ve yaşamaya davet ediyoruz. Pandemi sonrası artık her şey dahil sistem geçerliliğini yitirdi. Gelsinler sokakta gezsinler yaşasınlar, Ayvalık'ın güzelliğini hissetsinler. Tabiat parkında oksijen depolasınlar, ot ve balık çeşitlerinden oluşan yemeklerini yesinler, denizlerine girsinler, adaları dolaşsınlar, zeytinini, zeytinyağını alsınlar, mutlu ve huzurlu bir şekilde evlerine dönsünler" dedi.


Ayvalık'ta yapılan son sayımlarda 81 adet 400 yaşında, iki adet de bin 100 yaşında zeytin ağacının belirlendiğini hatırlatan Başkan Ergin, bu güzergahta yeni bir yürüyüş rotası oluşturulabileceğini söyledi. Kente gelen yerli ve yabancı turistlerin sağlıklı bir şekilde tatil yapabilmelerini sağlamak için ellerinden gelen her türlü katkıyı koymaya çalıştıklarını ifade eden Ergin, "Ayvalık'a gelen konuklarımız beş gün içinde ada turu yapar, Sarımsaklı plajlarında yüzüp kumların keyfini çıkarır. Ama kentimizde tatil bununla da bitmiyor. Ayvalık bir mübadil kent, Midilli ve Girit'ten gelenler kendi kültürlerini de taşımışlar, bu kültürleri gelen misafirlerimiz ile paylaşmak istiyoruz. Ayvalık ekonomisini bu şekilde büyüteceğiz" dedi.


Yüz yıllardır bu kentin üstünde korumacı bir yaşamın sürdüğünü ve koruma anlayışının geçmişten günümüze bir miras olarak kaldığını vurgulayan Başkan Ergin, belediye olarak bu değerleri büyüterek, koruyarak ekonomisini büyüterek yarınlara teslim edeceklerini söyledi. Başkan Ergin, "Ayvalık'ı büyüklerimiz nasıl koruyup bu günlere getirdiyse biz de bunu ekonomiye çevirmenin derdindeyiz. Bu ekonomi içinde kurduğumuz kooperatif ile markalaşmaya gidiyoruz. Küçük üreticileri nasıl bir araya getiririz diye düşünüyoruz. Turizmin yanında Cunda'nın baklası ve enginarı meşhurdur, Ayvalık bir ot cennetidir. Biz bu değerli kaynakları nasıl doğru işleriz ve bir disiplin içinde nasıl pazarlarız, bunun çalışmasını kooperatif çatısı altında yürütmeyi planlıyoruz" diye konuştu. - BALIKESİR

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:26 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediye Başkanı Ergin Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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