Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı

10.11.2020 21:25
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yaptırdığı korona virüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi Belediye Başkanı Mesut Ergin'in yaptırdığı korona virüs testi sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Başkan Ergin, Ayvalık Belediyesi ve kendisine ait sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak yaptırdığı testin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, sağlık kuruluşları tarafından gerekli tetkik ve tedavilerinin başladığını vurgulayarak, korona virüs teşhisinin ardından Ayvalık için yaptığı çalışmaları kendisini izole ettiği evinden yapacağını ifade ederek, hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde tüm vatandaşları tedbirler konusunda azami özen göstermeye çağırdı. - BALIKESİR

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı
Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı

Sosyal Medya, Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'de korona virüse yakalandı - Son Dakika


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