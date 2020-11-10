Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Ergin'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
10.11.2020 21:03
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Belediye Başkanı Mesut Ergin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını bildirdi.
Ergin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Belediyedeki pozitif çıkan bir kişiyle temaslı olduğu için test yaptırdığını belirtti.
Başkan Ergin, "Test sonucumun bugün itibarıyla pozitif çıktığını öğrendim. Sağlık kuruluşlarımızca gerekli tetkik ve tedavime başlanmış olup bu süreçte Ayvalık için yapacağım çalışmalarımı evimden sürdüreceğimi bildirmek isterim. Hastalığın yaygınlaştığı bu dönemde lütfen tedbirler konusunda azami özen gösterelim." ifadesini kullandı.
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