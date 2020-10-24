Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin geleceğin futbolcularıyla buluştu

Balıkesir'in Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Armutçuk Gençlik Spor Kulübü Futbol Okulu'nun Sarı Zeybek Spor Tesislerindeki antrenmanını ziyaret etti.

Belediye Başkanı Ergin'i kulüp başkanı Cemal Erhanoğlu, 150 Evler Mahalle Muhtarı Yener Koşvar, Ali Çetinkaya Mahalle Muhtarı Halil Gencer, kulüp yönetim kurulu üyeleri ve kulüp antrenörleri ve geleceğin futbolcuları karşıladı. Mesut Ergin, futbolculara başarılar dilerken, genç sporcuların gelişimleri için verdikleri destekleri sürdüreceklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim" vecizesini hatırlatan Ergin, "Burada çocuklarımız hem bedenen, hem zihnen geleceğe sağlıklı olarak hazırlanıyorlar. İnşallah bir gün buradan yetişen bu çocuklarımız gelecekte Türk futboluna altın harflerle isimlerini yazdıracak fırsatlara kavuşup, Ayvalık'ımızın spor alanında gururu olmayı başarabilirler" dedi.

Kulüp Başkanı Cemal Erhanoğlu ise Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in kendilerine ve kulüp bünyesindeki futbol okulu öğrencilerine yönelik gerçekleştirdiği nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Başkan Ergin'in ilçede gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak tutulup, sportif faaliyetlere yönelmeleri için gösterdiği çabaya teşekkür etti. - BALIKESİR