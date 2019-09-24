Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i itfaiyecileri unutmadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Belediye Başkanı Mesut Ergin; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki itfaiye ekibini ziyaret etti.



İtfaiye Haftası nedeniyle gerçekleşen ziyarette; Başkan Ergin'i Ayvalık İtfaiye Grup Amiri Murat Turgut ve kalabalık bir itfaiye ekibi karşıladı.



Ziyarette; Ayvalık'ta yangınların dışında aşırı yağış sonucunda ortaya çıkan sel ve su baskınları gibi doğal afetler sırasında da yoğun bir çalışma içerisinde bulunduklarını aktaran Murat Turgut, Ayvalık Belediyesi bünyesindeki bir su tankerinin her ciddi yangında kendilerine destek vermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.



Ayvalık'ta yaptıkları çalışmalar kapsamında özellikle ilçe merkezinde Perşembe günleri kurulan bölgenin en büyük semt pazarındaki hidrantlarla su borularını yenilediklerini ve böylelikle ilçenin en büyük kabusu olan bir soruna neşter vurduklarını anlattı.



İtfaiye Amiri Murat Turgut; ilçenin Altınova, Küçükköy ve Cunda Adası'nda oluşturdukları itfaiye müfreze ekiplerinin de yangınlara daha çabuk müdahale edebilmek adına çok büyük faydasının olduğunu da hatırlatarak, ilçedeki 50 gönüllü vatandaşa ücretsiz itfaiyecilik kursu verdiklerini itfaiye personelinin en modern teknik ekipmanlarla donatıldığını ve yangınlar başta olmak üzere vatandaşların sıkışmalı trafik kazaları, doğal afetler ve benzeri tüm olumsuzluklar karşısında 7-24 hizmetinde olduklarını vurguladı.



Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret sonrası İtfaiye Grup Amirliği bünyesindeki itfaiye erleriyle hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmeyen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, muhabirimize yaptığı açıklamada, "Her yıl 23-30 Eylül tarihleri arasında kutlanan ve bu yıl 94.sünü idrak ettiğimiz İtfaiyeciler Haftası hayırlı uğurlu olsun." dedi.



Bu yıl gereke ülke genelinde, gerekse de Ayvalık'ta çok ciddi orman yangınlarının meydana geldiğine işaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ama Ayvalık'taki yangınlarda sağolsun buradaki itfaiyeci arkadaşlarımızın insanüstü çabaları ve emeklerinin yanı sıra anında müdahaleleri sonrasında bu yıl orman yangınlarında çok fazla bir zarar görmedik. Bu vesile ile kendilerini candan kutluyor ve Ayvalık halkı adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum. " diye konuştu. - BALIKESİR