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Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe sınırlarındaki köylere ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe sınırlarındaki köylere ziyaretlerini sürdürüyor

19.08.2021 10:20
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe sınırlarındaki köylere ziyaretlerini sürdürüyor, System.String[]

Belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim amirleriyle birlikte Beşiktepe Köyü'nü ziyaret eden Belediye Başkanı Mesut Ergin, vatandaşlar tarafından sıcak ilgiyle karşılandı.

Beşiktepe Köyü Muhtarı Hasan Yıldırım ile köyün ileri gelenlerinin konuk ettiği Başkan Ergin, bugüne kadar çözülen ve çözülmesi gereken sorunları masaya yatırdı. Köyde çözümlenmesi gereken acil sorunlar birim amirlerince iş planına alındı.

Köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelen ve sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Ergin,ardından, acil çözüme kavuşturulması gereken köy sokaklarını muhtar, vatandaş ve teknik ekibiyle birlikte gezerek tespitlerde bulundu. Ergin, "Ziyaretlerimizde teknik ekibimizin belirlediği sorunları iş programımıza alıyoruz. Çözüme kavuşturulması için olanaklarımızı seferber ediyoruz. Sorunların tekrarlanmaması için köklü çözümler getiriyoruz" dedi.

Beşiktepe Köyü'ne gerçekleştirilen ziyarette; Başkan Mesut Ergin'e belediye meclis üyesi Merih Arslan, Başkan yardımcıları Ethem Vardı, Erkan Karasu ile belediye birim amirleri eşlik etti. Başkan Ergin, "Köy ziyaretlerimizi düzenli bir program halinde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı ziyaret ediyoruz. Mahalle muhtarımızın taleplerini dikkate alıyoruz ve yerinde incelemelerde bulunuyoruz. Köylerimizdeki vatandaşlarımızla, büyük değerli bir aileyiz. Onların huzuru ve mutluluğu için gece gündüz durmaksızın çalışıyoruz" dedi.

Hasan Yıldırım, Mesut Ergin, Muhtar, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe sınırlarındaki köylere ziyaretlerini sürdürüyor - Son Dakika


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