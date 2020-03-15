Ayvalık Belediyesi binalarında dezenfekte çalışması yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi binalarında dezenfekte çalışması yapılıyor - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi binalarında dezenfekte çalışması yapılıyor

7 saat önce

Ayvalık Belediyesine ait binalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Ayvalık Belediyesi binalarında dezenfekte çalışması yapılıyor, System.String[]

Ayvalık Belediyesine ait binalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden koronavirüs başta olmak üzere her türlü salgın hastalığa karşı başlattıkları ilaçlama çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ergin, belediye hizmet binası başta olmak üzere imar işleri, fen işleri, sanat galerileri, kültür merkezleri, tahsilat büroları, kademe ve tüm birim ünitelerinde süren çalışmaların belli periyotlarla tekrarlanacağını aktardı.

İlaçlama çalışmalarının vatandaşlar başta olmak üzere belediye personelinin sağlığını koruyabilmek amaçlı olduğunu vurgulayan Ergin, koronavirüs salgınının bir an önce sona ermesini diledi.

Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:40 Kaynak: AA
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