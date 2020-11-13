Ayvalık Belediyesi Cunda Adası'nda zeytinlikler arasındaki yollara el attı - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; belediye bünyesindeki Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri uzun yıllardır ihmal edilen, kentin en önemli gelir kaynaklarından olan zeytinlik yollarının onarımına devam ediyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin talimatıyla, geçtiğimiz ay kentin 16 farklı noktasında başlatılan zeytin arası yolların bakım ve onarım çalışmalarının Cunda Adası'daki etabı; Ortunç Eski yolu (Üçkuyular mevki) 2 kilometrelik yolda çalışmalarla başladı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin iki grayder, bir kepçe ve altı kamyon ile gece gündüz sürdürdüğü çalışmaların Alibey (Cunda) etabını Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ergin tarafından takip edilirken, çalışmaların gün içerisinde tamamlanmasının öngörüldüğü belirtildi. - BALIKESİR