Ayvalık Belediyesi eğitime yeni fidanlar ekiyor - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi eğitime yeni fidanlar ekiyor

8 dakika önce

Ayvalık Belediyesi tarafından eğitimi desteklemek amacıyla aynı adı taşıyan bir dernek kuruldu.

Ayvalık Belediyesi eğitime yeni fidanlar ekiyor, System.String[]

Ayvalık Belediyesi tarafından eğitimi desteklemek amacıyla aynı adı taşıyan bir dernek kuruldu.


Ayvalık Eğitimi Destekleme Derneği ismi verilen derneğin; çalışmalarında sadece Cumhuriyet ve Atatürk İlkelerini benimseyen, hiçbir siyasi yapının etkisinde olmayan, ilçe nüfusuna kayıtlı ve yüksek eğitim düzeyindeki gençlerin eğitimine katkı için nakdi ve ayni yardım sağlama, eğitim kalitesiyle çeşitliliği arttırma, eğitim kurumlarını iyileştirmenin yanı sıra ilçeye yeni eğitim kurumları kazandırma amacı ile kurulduğu belirtildi.


"Ayvalık Fidanları" logosunu kullanacak olan ve destek verdiği her öğrenciyi, ilim bilim ve insanlık adına bir fidan olarak gören derneğin; önceliğinin ekonomik açıdan olumsuz koşullar nedeniyle eğitimini sürdürme imkanı bulamayan ve Ayvalık'ta ikamet eden gençlere bir defaya mahsus yada sürekli nakdi ve ayni yardım sağlayacağı öğrenildi.


Ayvalıklı gençlerin eğitimleri süresince yurt ve barınma ihtiyaçlarına çözüm bulmak, ilçede eğitimini sürdüren gençlerin sosyal, kültürel ve sportif eğitimlerine katkıda bulunmak ile eğitimin kalitesini arttırmanın hedeflendiği derneğin kurulmasına Belediye Başkanı Mesut Ergin öncülük etti.


Her anlamda her alanda birlik ve beraberlik halinde hareket etmenin son derece önemli olduğunun altını çizen Başkan Ergin, "Bu anlamda imece mantığının çok önemli olduğuna inanıyorum. Kooperatifleşme sürecimizde aynı eksene oturuyor. Fırsat eşitliği olmayan gençlerimize, eğitim alacak çocuklarımıza ulaşmak bizim en önemli görevimizdir. Bunu ise parça parça yapmak doğru değil. Bu nedenle el birliği içerisinde beraberce bu yardımları yönlendirmek, çocuklarımızı eğitim hayatında çıtası yüksek seviyelere taşıyabilecek bir atılım yapmış olmak heyecan vericidir. Umarım derneğimiz kalıcı ve uzun vadeli olur" dedi.


Derneğin kurulmasının fikir babası olan ve Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin derneğin kurucu başkanı seçilirken; geçici yönetim kurulu üyeleri ise; Nuray Özer, Halil Gür, İbrahim Uygun, Halil Sucu, Ayşe Sokol, Emel Uçar, Ali Jale ve Fatih Akın isimlerinden oluştuğu öğrenildi. - BALIKESİR

Mustafa Kemal Atatürk, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:06 Kaynak: İHA
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