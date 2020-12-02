Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor

02.12.2020 16:20
Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapımı tamamlanan Engelsiz Park'ın açılışı pandemi yasakları sebebiyle temsili olarak gerçekleştirildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yapımı tamamlanan Engelsiz Park'ın açılışı pandemi yasakları sebebiyle temsili olarak gerçekleştirildi. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, özel çocuklarla birlikte olmaktan her zaman mutluluk duyduğunu söyledi.

Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, çalışmalarda acil ihtiyaçlı yollara öncelik verdi. Kozak yolu üzerindeki Akçapınar ve Çakmak köyünde yaşayan engelli vatandaşların çağrısı üzerine taş döşeme işini iki köye yönlendiren ekipler, engelli vatandaşların geçiş yollarını pırıl pırıl yaptılar. Topraklı ve taşlı yollar nedeniyle bugüne kadar evlerinden çıkıp yakınlarına gidemediklerinden ve alışveriş dahi yapamadıklarından dert yanan Akçapınar köyü'nden Mustafa Sait Atılgan ile Çakmak köyü'nden Fatma Kaçmaz ve Şefik Bulut'un artık yüzleri gülüyor.

"Engellilere 365 gün hizmet"

Başkan Ergin, engelli olup yemek yapamadıkları saptanan vatandaşların 365 gün sıcak yemek ihtiyaçlarının adrese teslim edilerek karşılandığını hatırlattı. Ergin Ayvalık'ta engelli vatandaşlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Yaşadıkları sağlık süreci sebebiyle sağlık kurumlarına erişim konusunda güçlük çeken vatandaşların pansuman, enjeksiyon, sonda gibi reçeteli hizmetlerini gerçekleştiriyoruz. Bakıma muhtaç engelli bireylere kişisel bakım hizmeti veriyoruz. Ayrıca ekonomik yoksunluk sebebiyle medikal malzeme ihtiyacı bulunan engellilere yönelik hizmetlerimiz de bulunuyor. Özel Çocuklar Eğitim Evimizde zihinsel engelli çocuklarımıza atölye ve spor çalışmaları yaptırdığımız merkezimize ise ne yazık ki pandemi nedeniyle ara verdik. Erken Doğmuşlar Konukevi'nden ise engelli vatandaşlarımız yatılı hizmet almaya devam ediyor"

"Engelsiz plaj"

Engelli vatandaşların yaz aylarında engel ile karşılaşmadan denizin keyfini gönüllerince yaşamaları için Paşa Limanı Plajı'na da düzenek kuruldu. Başkan Ergin, "Yaz sezonunda Paşa Limanı tesislerimiz, engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekilde dizayn edildi. Zamanla bu şekildeki tesislerimizi artırarak daha çok engelli vatandaşın yararlanmasını sağlayacağız" dedi. - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor
Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor
Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor
Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor
Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor
Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor

Mesut Ergin, Balıkesir, Engelli, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi engellileri unutmuyor - Son Dakika


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