Üye Girişi
Ayvalık belediyesi fen işleri ekiplerinden hizmet seferberliği - Son Dakika

Ayvalık belediyesi fen işleri ekiplerinden hizmet seferberliği

30.06.2021 10:54
Ayvalık belediyesi fen işleri ekiplerinden hizmet seferberliği, System.String[]

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, kent merkezi, Altınova, Cunda, Sarımsaklı ve Küçükköy mahallelerinde, cadde ve sokaklara bugüne kadar 251 bin metrekare kilittaşı, 48 bin metrekare de bordür döşendiğini belirtti.

Başkan Ergin, göreve geldiği günden itibaren tarihi kent sokaklarında titiz bir çalışma sergilendiğini hatırlatarak, 15 bin metrekare zartaşı döşemesinin bu işin ustaları tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Belediye Başkanı Mesut Ergin, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Cunda (Alibey) Adası giriş yolu ile Değirmen bölgesinde zartaşı döşenmesinin, Çataltepe mevkine ise kilittaşından kaldırım ve yol yenileme çalışmalarının yapıldığını, Küçükköy kavşağının güvenli hale getirildiğini, diğer dönel kavşaklarda da projelendirme çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu hatırlattı.

Ayvalık Belediyesi İşletme İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Duba Plajı tesisinde, engelli vatandaşların plaja ulaşımlarının daha rahat sağlanması amacıyla 75 metre uzunluğunda kilit parke taştan oluşan engelli yolunun yapımının da bitirildiğine ve hizmete açıldığına değinen Başkan Ergin, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, yürütülen çalışmaları Altınova Mahallesi'nde aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Altınova Şehitler Parkı'nda yeşil alanların bakımı ve çevre düzenlenmesi çalışmalarının yanı sıra, Altınova köy yolları; Yorgun ve Polis siteleriyle sanayi mevkisinde yol iyileştirme çalışmalarının tamamlandığını dile getiren Başkan Ergin, "Ekipler, kış mevsimiyle birlikte yollarda oluşan çukurları temizleyerek ıslah etti, altyapı çalışmalarını tamamladı.Yaz sezonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle bozulan, yıpranan cadde ve sokaklarda onarım ve yenileme çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor. Altınova'da kent merkezini sahile bağlayan Ulus Caddesi'nde (İtfaiye Yolu) on bir bin metrekare kilit parke taşı döşenmesi de bu yıl sonunda tamamlanacak" dedi.

Yaz, kış dinlemeden yol, kaldırım bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının devam ettiğini bildiren Başkan Ergin, asfalt, beton kaplama, parke taşı döşeme, kaldırım ve yol onarımları için yeni yatırımlara devam edildiğini söyledi.

Ayvalık'ın daha yaşanabilir ve sıkıntılarının en aza indirildiği bir kent haline getirmek için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Ergin, "Tüm mahalle, cadde ve sokaklara eşit hizmet götürüyoruz. Sokaklarımızı daha da güzelleştirmek ve çağdaş bir görünüm kazandırmak için çalışıyoruz. Daha güzel, daha modern, huzurlu bir Ayvalık yaratmak bizim öncelikli görevimiz. Kentimizin sorunlarını çözmek için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Zorunlu olarak yenileme ve onarım ihtiyacı olan bölgelerimizde, altyapı çalışmalarına devam edeceğiz" diye konuştu.

Küptaş ustalarından oluşan ekiplerin tarihi kent sokaklarında ihtiyaç duyulan yollarda döşeme çalışmalarını yürüttüğünü söyleyen Başkan Ergin, Ayvalık genelinde tüm mahalle ve köy vasfından çıkıp mahalleye dönüşen alanlarda da kilittaş, bordür, oluk, granit küptaş (zartaşı) döşenmesinin planlandığı şekilde devam ettiğini kaydetti.

Ayvalık belediyesi fen işleri ekiplerinden hizmet seferberliği

Ayvalık Belediyesi, Alibey Adası, Mesut Ergin, Küçükköy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ayvalık belediyesi fen işleri ekiplerinden hizmet seferberliği - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor 11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi 10:42 Kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, müjdeyi peruğunu çıkararak verdi
Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı 10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti 00:02 Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti

Son Dakika Haberleri
11:16 ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş
11:12 Düşüşüne devam eden altının gram fiyatı 491 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
10:57 Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır
10:48 Dolar, güne düşüşle başladı! 8,70'ten işlem görüyor
10:36 Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi
10:23 Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesini istedi
10:08 Son Dakika: Mayıs ayında ihracat %65,7, ithalat %54 arttı
10:03 Kanada'daki rekor sıcak hava dalgası yüzünden onlarca kişi hayatını kaybetti! ABD'de asfalt resmen eridi
10:00 Bilim Kurulu bugün bir araya geliyor! Gündemde Delta varyantı ve 3. doz aşılar var
ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş ABD'deki felaket göz göre göre gelmiş! Çöken 12 katlı binanın çatlaklarını 36 saat önce fotoğraflayarak yetkililere bildirmiş         
11:16
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır Meral Akşener, Elmalı davasıyla ilgili konuştu: HSK soruşturması doğru yönde atılmış bir adımdır         
10:58
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi Türkiye, Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz'ın iadesini istedi         
09:58
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı         
00:14
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 11:29:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık belediyesi fen işleri ekiplerinden hizmet seferberliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement