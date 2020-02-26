Ayvalık Belediyesi hurda araçları ve izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi hurda araçları ve izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi hurda araçları ve izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı

7 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla, Ayvalık genelindeki atıl durumda olan hurda araçlar kaldırıldı.

Ayvalık Belediyesi hurda araçları ve izinsiz reklam tabelalarını kaldırdı, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla, Ayvalık genelindeki atıl durumda olan hurda araçlar kaldırıldı.


Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla, Ayvalık genelinde sahipsiz olarak bulunan bakımsız, paslanmış, camları kırık ve özellikle mahalle çocukları açısından son derece tehlike arz eden hurda araçları tutanak tutularak Ayvalık Belediyesi Kademe Amirliğine kaldırıldı.


Aynı gün içerisinde Ayvalık Belediyesi Zabıta ve Fen İşleri Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarda, tespit edilen izinsiz reklam tabelaları işletmelere tutanak tutularak kaldırıldı. - BALIKESİR

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 12:08 Kaynak: İHA
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