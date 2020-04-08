Ayvalık Belediyesi kendi dezenfekte tünelini üretti - Son Dakika

Korona virüsüne karşı pazar yeri giriş çıkışlarında ve kalabalıklaşan alım satım yerlerinin girişlerinde hijyen sağlamak üzere belediyelerin kullanmaya başladığı dezenfektan tüneli Balıkesir'in Ayvalık Belediyesi tarafından üretilerek kullanılmaya başlandı.



Mesut Ergin "Biz kendimiz de yapabiliriz" dedi ve yapıldı.



Dezenfektan Tünelini satın alarak kullanmaya başlamak isteyen Ayvalık Belediyesi rakamların piyasada yüksek olduğunu öğrenince, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in "biz kendimiz de yapabiliriz" demesi üzerine, Ayvalık Belediyesi çalışanları tarafından bir gece içerisinde projelendirildi ve iki gün içerisinde imalatı tamamlanarak kullanılmaya başlandı. Püskürtmeye ve cilde uygun dezenfeksiyon sıvısı kullanılarak çalışan tünelin maliyeti piyasa değerinin yaklaşık 20/100 üne mal oldu.



Ergin: Çaresizseniz, çare sizsiniz!



Başkan Mesut Ergin; "Çaresizseniz, çare sizsiniz" sözünü hatırlatarak, belediyelerin durumu belli, tabii ki çaresiz değiliz, ama yüksek rakamlar zorluyor. Çok zor bir icat değil, ekibimizde makine mühendisleri, kimya mühendisleri mevcut. Sağ olsunlar, kısa sürede hazır hale getirdiler. Birçok belediyede yapıyor zaten. Ama bizim için önemli olan çok düşük maliyetle yapılması. Halkın parasını kullanıyoruz, savuramayız ve aynı paraya daha çok dezenfektan tüneli yaparak her yerde aynı önlemleri almaya çalışacağız. Zor günlerden geçerken hepimize daha fazla görev düşüyor." dedi. - BALIKESİR