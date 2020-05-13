Ayvalık Belediyesi'nde kapıda tahsilat dönemi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi dijital hizmetlerine bir yenisini daha ekleyerek, vergi ödemelerinde kapıdan tahsilat dönemi başlattı.



Özellikle sokağa çıkma yasağından etkilenen 65 yaş üstü vatandaşların, evlerine gidilerek tahsilat yapılmasını amaçlayan uygulama Ayvalıklılar tarafından büyük bir ilgi gördü. Uygulama kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların 444 10 66 numaralı telefondan evden tahsilat hizmetini talep edebileceği öğrenildi.



Emlak ve çevre temizlik vergilerinin ilk taksitlerinin ödenmesi için tanınan sürenin 1 Haziran Pazartesi günü sona erdiği hatırlatılarak, Koronovirüs yasakları nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü Ayvalıklıların; emlak, çevre temizlik, ilan ve reklam vergilerini ödeyebilmeleri için talep edilmesi durumunda adrese gidilerek, nakit ya da kredi kartı ile tahsilat yapılabileceği vurgulandı.



Başlattıkları yeni uygulamanın ilçe sakinlerinden yoğun ilgi gördüğünü kaydeden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Özellikle kent merkezine uzak bölgelerde araç durduğu anda, elimize ulaşmış adreslerin dışında da bir talep oluşuyor ve o bölgede kapı kapı tahsilat işlemini yapıyoruz. Halkımız memnun, bizler de dışarıya çıkılmasına bir nebze olsun engel olduğumuz ve hizmet sunabildiğimiz için kendimizi iyi hissediyoruz. Mobil aracımız vatandaşların kapısına kadar gidecek. Belediyeye yapılacak her türlü vergi ödemesi ister kart ister nakit olarak tahsil edilecek" dedi.



Ayvalık Belediyesi olarak Ayvalık Kaymakamlığı bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu" ile hareket ettiklerini hatırlatan Başkan Ergin, belediye veznelerinde de Kovit 19 salgını önlemleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak için gerekli önlemleri aldıklarını söyledi. Mobil araç ile tahsilat hizmetini pandemi dönemi bittikten sonra da kullanmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Ergin, "Çünkü halkımız kapısından ödeme yapmaktan gayet memnun. Belediyemizin internet sayfasından E-tahsilat işlemimiz de var; ama alışılagelmiş yöntemler insanlarımıza daha kolay geliyor. Halkımıza ne kolay geliyor; ne talep ediyorsa ona uygun hizmeti sunmak da bizim görevimizdir" diye konuştu. - BALIKESİR