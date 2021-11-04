Ayvalık Belediyesi'nden 104 öğrenciye burs verilecek - Son Dakika

Geçtiğimiz yıl 76 öğrenciyle başlayan ve mezun olanların ayrılmasının ardından burs verdikleri öğrenci sayısını artırdıklarını belirten Başkan Ergin, Kasım ayından itibaren on ay boyunca 400'er lira burs alacak öğrencilerden 58'inin kız, 46'sının da ise erkek olduğunu bildirdi

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin; eğitim, tıp, mühendislik fakültelerinde eğitim gördüğünü, ara elemanlara önem verdikleri için iki yıllık meslek yüksekokulu öğrencilerine de burs verildiğini ifade Başkan Ergin, "Ülkemizin dört bir yanındaki okullarda eğitim gören öğrencilerimize dernek olarak bir nebze olsun katkı ve destek sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ayvalık'ta yardımseverlerin desteğiyle önemle bir güç birliği yarattık, karşılığında 104 öğrencimizin bütçeleri rahatlayacak. Öğrencilerimiz bu desteğin karşılığında Ayvalıklı olmanın bilincini yaşayacak. Ayrıca burs verilecek öğrenci sayımız önümüzdeki süreçte daha da artacak. Hedefimiz tüm ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşmak" diye konuştu.

Başkan Ergin, bursların, öğrencilerin okullarından mezun olacağı güne kadar devam edeceğini, her öğrencinin yıllık olarak ders notlarının, okuldaki başarısının ve devam durumunun düzenli olarak kontrol edileceğini sözlerine ekledi.