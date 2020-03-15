Ayvalık Belediyesi'nden hizmet binalarına koronavirüsü ilaçlaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi'nden hizmet binalarına koronavirüsü ilaçlaması - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi'nden hizmet binalarına koronavirüsü ilaçlaması

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin tüm hizmet birimleri korona virüsüne karşı ilaçlanıyor.

Ayvalık Belediyesi'nden hizmet binalarına koronavirüsü ilaçlaması, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'nin tüm hizmet birimleri korona virüsüne karşı ilaçlanıyor.


Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla başlatılan ilaçlama çalışmaları belediye bünyesindeki Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştiriliyor.


Ayvalık Belediyesi başkanlık binası başta olmak üzere; belediye hizmet binası, imar işleri, fen işleri, sanat galerileri, kültür merkezleri, tahsilat büroları, kademe ve tüm birim ünitelerinde süren çalışmaların belli periyotlarla tekrarlanacağı açıklandı.


Konuyla ilgili muhabirimizin sorularını yanıtlayan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, dünya genelinde insan sağlığını tehdit eden başta korona olmak üzere her türlü salgın hastalıklara karşın başlattıkları ilaçlama çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.


İlaçlama çalışmalarının vatandaşlar başta olmak üzere belediye personelinin sağlığını koruyabilmeye yönelik olduğunun altını çizen Başkan Ergin, günümüzün vebası olarak nitelendirilen korona salgınının da Türk Milleti'ne zarar vermeden bir an önce sona ermesini temenni etmeyi de ihmal etmedi. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 09:42 Kaynak: İHA
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