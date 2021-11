Ayvalık Belediyesi temiz kent sokakları için seferber oldu, gece gündüz çalışıyor - Son Dakika

.Vatandaşlarla ev ve bahçe atıkları konusunda koordineli bir şekilde çalışan Ayvalık Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, mahalle aralarındaki atıkların görsel kirliliğe neden olmadan kaldırılmasını sağlıyor. Ekipler, kış mevsimi dolayısıyla su giderlerinin bulunduğu mazgalları da sık sık temizliyor. Kötü koku ve bakteri üremesi artışının önüne geçebilmek için çöp konteynerlerini de düzenli olarak dezenfekte eden ve yıkayan ekipler tarihi kent sokaklarında düzenli aralıklarla hummalı bir çalışma içerisinde.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla yapılan çalışmalarda dar sokak araları, park alanları, kapı önleri dip bucak temizleniyor. Başkan Ergin "Kurduğumuz geniş kapsamlı temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. UNESCO Endüstriyel Miras geçici listeden kalıcı liste yolunda ilerleyen Ayvalık'ın tarih kokan kent sokaklarında çevreye dağılan çöpleri görmek hemen herkesi rahatsız ediyor, bu sebeple özellikle bu sokaklarımızda temizliğe çok önem veriyoruz. Her gün gerçekleştirilen rutin temizliğin yanı sıra, haftanın bir günü 40 kişilik temizlik ordusu ile Barbaros Caddesi, 13 Nisan Caddesi ve ara sokaklar gibi tarihi yapıları da barındıran bölgelerimiz dip bucak temizleniyor. Ayvalık mimari yapısı dolayısıyla dar sokaklara sahip. Bu sokaklarımızı da en iyi şekilde temizlemek için ekiplerimiz seferber oluyor" diye konuştu.