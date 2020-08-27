Ayvalık Belediyesi üniversiteli gençlere burs desteği için dernek kurdu - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi üniversiteli gençlere burs desteği için dernek kurdu

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir dışında üniversite eğitimi gören gençlere burs kazandırmak için "Ayvalık Eğitime Destek Derneği"ni kurdu.

Ayvalık Belediyesi üniversiteli gençlere burs desteği için dernek kurdu, System.String[]

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir dışında üniversite eğitimi gören gençlere burs kazandırmak için "Ayvalık Eğitime Destek Derneği"ni kurdu.

Ayvalık Büyük Park'ta düzenlenen tanıtım toplantısına telekonferans yöntemiyle bağlanan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, derneğe her türlü desteğini vereceğini açıkladı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Ergin, il dışında eğitim gören gençlerin ailelerinden bazılarının, çocuklarını okutmakta zorlandığını söyledi.

Ayvalık halkı olarak güç birliği oluşturduklarını belirten Ergin, "Ayvalıklı olmak bilincini de onlara yaşatmış olacağız. Bilsinler ki arkalarında Ayvalık halkı var. Ayvalıklı gençlerimize destek olmak adına oluşturduğumuz bir yapılanma için bir araya geldik. Biz gençlerimizi fidanlarımız olarak düşünüyoruz." dedi.

Toplantıya, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, daire amirleri, belediye meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ve gönüllüler de katıldı.

Mesut Ergin, Balıkesir, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2020 13:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi üniversiteli gençlere burs desteği için dernek kurdu - Son Dakika

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