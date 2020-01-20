Ayvalık Belediyesi zabıtalarından market ve bakkallara sıkı denetim - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi zabıtalarından market ve bakkallara sıkı denetim - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi zabıtalarından market ve bakkallara sıkı denetim

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; "Halkımızın Sağlığı Her Şeyden Önemli" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik geniş bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Ayvalık Belediyesi zabıtalarından market ve bakkallara sıkı denetim, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; "Halkımızın Sağlığı Her Şeyden Önemli" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Ayvalık Belediyesi bünyesindeki zabıta ekipleri, ilçe genelinde marketlere yönelik geniş bir denetim çalışması gerçekleştirdi.


Ayvalık genelindeki market, bakkal ve fırınlarda ürünlerin üzerindeki "Son Tüketim Tarihi" kontrollerini yapan zabıta ekipleri; son kullanma tarihi geçen ürünleri satıştan men etti.


Son Tüketim Tarihi geçtiği halde bu ürünleri raflarında satışa sunan market ve bakkallara tutanaklar tutarak, cezalar yağdıran zabıta ekiplerinin insan sağlığına aykırı davrananlar hakkında gerçekleştirdiği söz konusu operasyon vatandaşlar tarafından da takdirle karşılandı.


Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdikleri sıkı denetimler kapsamında, marketlerde fahiş fiyatlarla satışa sunulan mal ve ürünler hakkında da hassas davrandıkları öğrenilirken, satışa sunulan ekmeklerin gramajlarını da titizlikle denetlemeleri dikkatlerden kaçmadı.


Belediye Başkanı Ergin, "İnsan sağlığına aykırı satış yapanlara af yok"


Ayvalık Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesindeki ekiplerin bu tür operasyonları hiç beklenmedik anlarda yapacağını belirten Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Bizim için halk sağlığı öncelikli görevdir. Bu yüzden de gıda sahtekarlıkları başta olmak üzere Türk Gıda Kodeks'ine uygun olmayan ürünleri satışa sunanlara göz açtırmayacağız. Bu konuda zabıta ekiplerimiz en ufak bir esneklik bile göstermeyeceklerdir" diye konuştu. - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:18 Kaynak: İHA
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