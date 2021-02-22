Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor

22.02.2021 12:36
Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz yıl zeytin hasat döneminde elde edilen beş ton zeytinyağının S.S.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, geçtiğimiz yıl zeytin hasat döneminde elde edilen beş ton zeytinyağının S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi aracılığıyla satışını gerçekleştiren Ayvalık Belediyesi, mülkiyetindeki zeytinliklerin gübreleme, budama ve sürülmesi gibi bakım çalışmaları devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl beş ton zeytinyağı elde edildi

Önümüzdeki hasat döneminde üretimi iki katına çıkarmayı hedeflediklerini belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Belediyenin öz kaynaklarını verimli kullanacağımız konusunda verdiğimiz sözü yerine getiriyoruz. Yedi yıldır bakımları yapılamayan zeytin ağaçlarından beş ton zeytinyağı elde edildi. Bu yıl sezon öncesi tüm bakımlar ve gübreleme işleri tamamlandı. Zeytin hasat dönemindeki hedefimiz geçtiğimiz yılın rekoltesini ikiye katlamak" dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne emanet

Belediye Başkanı Ergin, geçtiğimiz yıl Ayvalık Belediyesi tarihinde ilk defa zeytinliklerin hasadının kendi ekiplerince yapıldığını hatırlattı. Ergin, elde edilen zeytinyağlarının S.S. Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nde satışa sunulduğunu ve çok büyük ilgi gördüğünü söyledi. Altı bin adet zeytin ağacının ağırlıklı olarak kırsal mahallerde yer aldığını ve bakımlarının Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yapıldığını belirten Başkan Ergin, "Göreve gelmeden Ayvalık halkının parası Ayvalık Belediyesi kasasına girecek sözünü vermiştik. Bunun meyvelerini almaya başladık. Kendimize ait zeytinliklerden, kendi emeğimizle doğal zeytinyağı üretiyor, halkımızın hizmetine sunuyoruz. Ayvalık Belediyesi'ne bu hizmetin çok yakıştığını düşünüyorum" diye konuştu.

Zeytin verimiyle karşılığını veriyor

Tağşişle devam eden yasal ve haklı mücadele konusunda geçimini zeytin sektöründen sağlayan çiftçiye bir kılavuz oluşturduklarının altını çizen Başkan Ergin şöyle devam etti:

" Zeytinyağı nereden, hangi standartlarda satın alınmalı sorununa yanıt olan, butik üretim pazarına da katkıda bulunuyoruz. Bunu kooperatif kanalıyla yapıyoruz. Kooperatif demek, dayanışma demektir. Biz bu dayanışmayı halka yayarak, öncüsü ve destekçisi olduk. Hemşehrilerim gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilir. Zeytin bereket, barış ve uzun ömür demek. Yaptığımız bakım çalışmasıyla sadece önümüzdeki yılın değil, yılların planlarını yapıyoruz. Nefasetiyle farklı, dünyada ürün kalitesi açısından sayılı delice zeytin ağacı türüne sahibiz. Ölümsüz ağaç zeytinin bize sunduğu nimetlere karşılıksız kalmıyor, kendi imkanlarımızla bakımlarını yapıyoruz. Sağ olsun zeytin de verimiyle bize karşılığını veriyor. Geçtiğimiz yıla oranla önümüzdeki yıl daha çok verim bekliyoruz." - BALIKESİR

Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor
Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor
Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor
Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor
Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor

Ayvalık Belediyesi, Zeytinyağı, Balıkesir, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ayvalık Belediyesi zeytinliklerinde rekolteyi ikiye katlamayı hedefliyor - Son Dakika Ekonomi


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