Son Dakika Haberleri: Ayvalık Belediyesinde halkın sorunlarının hızlı çözülmesi için "Bizim Masa" kuruldu
Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesinde halkın sorunlarının hızlı çözülmesi için 'Bizim Masa' kuruldu - Son Dakika

Ayvalık Belediyesinde halkın sorunlarının hızlı çözülmesi için "Bizim Masa" kuruldu

6 saat önce

Ayvalık Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından vatandaşların sorunlarının hızlı çözülmesi için "Bizim Masa" birimi kuruldu.

Ayvalık Belediyesinde halkın sorunlarının hızlı çözülmesi için

Ayvalık Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından vatandaşların sorunlarının hızlı çözülmesi için "Bizim Masa" birimi kuruldu.

Belediye Başkanı Mesut Ergin'in talimatıyla kurulan sistemle her şikayetin geri dönüşünün sağlandığı ve aylık raporlamalarla çalışmaların yürütüldüğü öğrenildi.

Vatandaşların başvurularının yanı sıra başta "Alo Belediyem" telefonları aracılığıyla olmak üzere gelen diğer talep ve şikayetler de ilgili yerlere iletiliyor.

Ayvalık Belediyesinin 444 1 066 numaralı telefonu ile gerçekleştirilen yeni hizmet için bu numaraya cep telefonlarından ve her türlü sabit telefondan haftanın 7 günü, 24 saat süresince kesintisiz olarak ulaşılabildiği ve gelen şikayetlerin vatandaşların kimlik numarasıyla kayıt altına alındığı bildirildi.

Halkla İlişkiler, Mesut Ergin, Ayvalık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 12:10 Kaynak: AA
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