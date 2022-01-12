Ayvalık Belediyesinde memurları kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı - Son Dakika

Ayvalık Belediyesi ile Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (Tüm Yerel-Sen) arasında 113 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri olumlu sonuçlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, sözleşmeye göre memurlara, maaşlarına ek olarak sosyal denge tazminatı, yol yardımı, anaokulu ve ilkokul için 600, lise dengi için 800 ve üniversitede okuyan çocuklar için 1500 lira eğitim yardımı, ayrıca Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye konularında artış sağlandı.

Toplu iş sözleşmesi, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Tüm Yerel-Sen Hukuk Sekreteri Gönenç Olgun ve sendikanın iş yeri temsilcisi Mehmet Darcan tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, örnek bir sözleşmeye imza attıklarını ve en düşük memur aylığının yüzde 40 arttığını belirtti.

Gönenç Olgun ise "Ayvalık'ta yaptığımız sözleşmeden biz sendika olarak çok mutluyuz. Sözleşmemizin hayırlı olmasını diliyor, sonuçlanmasında destek veren herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.