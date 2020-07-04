Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı - Son Dakika

Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı

Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait dört bin koltuk kapasiteli amfitiyatro ve Ayvalık Büyük Park'ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum içinde gerçekleştirildi.

Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs vakalarında denenen hidroksiklorokinin kullanımını ikinci kez durdurdu
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediyesi'ne ait dört bin koltuk kapasiteli amfitiyatro ve Ayvalık Büyük Park'ın açılışı sosyal mesafe kurallarına uyum içinde gerçekleştirildi. Ünlü DJ Ozan Doğulu'nun sahne aldığı gecede, park alanında yapılan yeni düzenlemeler vatandaşlardan tam not aldı.

Yüzlerce vatandaşın katıldığı açılışta; Ayvalık Kaymakamı Gökhgan Görgülüarslan, Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyeleri Merih Arslan, Ali Jale ve ünlü oyuncu Turgut Tunçalp de hazır bulundu.

Büyük Park'ın açılış konuşmasını yapan Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, pandemi nedeniyle amfitiyatroda yapılacak olan konserlerin yarı kapasiteyle gerçekleştirileceğini söyledi.

Büyük Park'ın Ayvalık Belediyesi'nin ikinci başkanı Muhip Özyiğit tarafından ağaçlandırılıp Ayvalıklılara kazandırıldığını hatırlatan Başkan Ergin, "Kaç yerde vardır, konseri izlerken arka planda deniz, adalar ve doğal güzellikleri olsun. Bu ülkemize doğanın bir armağanıdır. Karanlıklar içinde kalan parkımızı ışıklandırdık, yeniden düzenledik, dünyanın en güzel parklarından birini halkın hizmetine açtık. Ayvalık halkının sosyal yaşamında önemli bir rol oynamış bu parkı yeniden düzenleyerek hayata geçirmek bizlere kısmet oldu" dedi.

Amfitiyatronun yıllardır, konserler ve çeşitli etkinlikler ile hizmet verdiğini belirten Başkan Ergin çeşitli iyileştirmeler yaparak alanın daha verimli kullanılmasının sağlandığını vurgulayarak, "Sahne geri çekilerek her açıdan izlenebilir bir konum sağlandı. Sanatçılarımızı misafir ettiğimiz kulis ve kulis bahçesini onların dinlenebileceği şekilde düzenledik. Yine yan tarafta eski düğün salonu olan bölgeye İşletme İştirakler Müdürlüğü tarafından işletilecek bir kafeterya ve çocuklarımız için bir oyun alanı yaptık. Yani sizler çocuklarınızı yanınıza alıp çayınızı ve kahvenizi içerken onlar da tüm enerjisini bu parktaki oyun alanlarında atabilir. Park alanında oluşturulan platformda etkinliklerimizi yaz boyunca yapabileceğiz. Müzik yapmak isteyen gençlerimiz gelecekler, yerel konserler, söyleşiler yapılacak. Platform herkesin faydalanabileceği bir alan olarak kullanılacak" diye konuştu.

Büyük Park'ta dileyen girişimci stant kiralayabilecek

Park alanında atıl durumdaki üç kademeli girişin de değerlendirildiğini ifade eden Başkan Ergin, 74 adet stant yapıldığını 57'sinin firmalara, bir bölümünün de kültür ve sanat dernekleri ile sivil toplum kuruluşlarına ayrıldığının da altını çizerek, dileyenlerin belediyeye başvurmak kaydıyla stant açabileceğini ve alternatif bir pazar alanı oluşturduklarının duyurusunu da yaptı.

Ozan Doğulu, Balıkesir, Ayvalık, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 22:56 Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı - Son Dakika

Son Dakika

15:53 Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 12:55 İspanya'da Zoom toplantısında çıplak görüntülenen belediye meclis üyesi istifa etti 12:19 Zeynep Beşerler'den sevgilisini dövdüğü söylenen Ozan Güven'e destek 11:23 Ayasofya tartışmaları hakkında konuşan Kemal Kılıçdaroğlu: İtiraz etmeyeceğiz 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:46 Yagıtay'dan hafta tatili kararı: İşveren, pazar günü dışında da kullandırabilir 09:48 Komşu iki ailenin kavgasında ortalık savaş alanına döndü 09:36 Yaklaşanın öldüğü kuyu için vatandaşlar, önlem alınmasını istiyor 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:15 Evde cansız bedeni bulunan kadının oğlu tarafından kedi yüzünden öldürüldüğü ortaya çıktı 09:14 Son dakika: 4 işçinin hayatını kaybettiği fabrikanın sahibi suskunluğunu bozdu 07:48 Survivor 2020'nin 126. bölüm fragmanı yayınlandı! Sakatlanan Sercan acılar içinde kıvranıyor 04:37 Bodrum'da iki kişinin uyurken öldürülmesi sonrasında jandarma alarma geçti
Ailesiyle birlikte evinde oturan şahıs başından vuruldu
00:14
Rus uzmandan koronayla ilgili bildiklerimizi unutturacak sözler: Zamanla insanları öldürmemeyi öğreniyor
23:24
Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi
21:58
Bakan Koca, Bursa'daki düğünü örnek verip uyardı: Meydanı gelinle damada bırakın
21:41
Bodrum'u karıştıran çifte cinayetin nedeni belli oldu
20:11
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Bakan Soylu: Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi
16:53
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 05:06:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ayvalık Büyük Park, Ozan Doğulu ile açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]