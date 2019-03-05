Son Dakika Haberleri: Ayvalık CHP'de, 9 Üye Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

Ayvalık CHP'de, 9 Üye Disiplin Kuruluna Sevk Edildi

1 saat önce

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı, belediye başkan aday adaylarından Asım Sürer ve 8 üyeyi, muhalif tavırlarını sürdürerek, parti suçu işledikleri gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Ayvalık CHP'de, 9 Üye Disiplin Kuruluna Sevk Edildi, System.String[]
BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı, belediye başkan aday adaylarından Asım Sürer ve 8 üyeyi, muhalif tavırlarını sürdürerek, parti suçu işledikleri gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk etti. Başkanlık, 9 ismin üyeliklerinin iptalini istedi.

Parti binasında basın toplantısı düzenleyen CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, şunları söyledi:

"Koltuk sevdasıyla AKP'ye çanak tutanları asla affetmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde partimize, Ayvalık Belediye Başkan aday adaylığı için Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Gençer, Sayın Mesut Ergin, Sayın Asım Sürer ve Merhum Ümran Ziya Eryavuz müracaat etmişlerdi. Genel merkezimiz, ilçe yönetim kurulumuzdan belediye başkanlığının hangi yöntemle belirlenmesi konusunda görüş ve önerimizi istedi. Bu süreçte, sadece Sayın Rahmi Gençer defalarca ön seçim isteğinde bulunmuştur. Diğer adayların bu konuda bir talepleri olmadığı için ilçe yönetim kurulumuz oy birliği ile merkez yoklaması ve anket uygulaması kararı almıştır. Şu anda demokrasi silahşörlüğüne soyunmuş kişilerin gerçek yüzü budur."

- Balıkesir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:48 Kaynak: DHA

Politika
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