Ayvalık'da adalar temizlendi - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı adaları, çöplerden temizlemek için vatandaşlar harekete geçti.

Ayvalık Belediyesi ve Setur Marina'nın destekleriyle 4 adanın temizlemesi tamamlandı.

Temizleme çalışmaları sonrasında gönderdiği video aracılığıyla açıklamalarda bulunan iş adamı Cem Boyner, amaçlarının bu çalışmayı gelenekselleştirmek olduğunu söyledi.

Projenin bu yıl bir ilk olduğu ve önümüzdeki yıllarda kapsamının genişleyeceğini ifade eden Boyner, "İlk gün 150 adet battal boy çuval çöp toplandı. Ayvalık Belediyesi'nin bizlere tahsis ettiği kamyonları dolduracak kadar çöp toplanıldı. Ertesi gün ise daha da büyük bir temizlik yapıldı. Toplamda yaklaşık 300 çuval çöp toplanılmasıyla temizliğin yapıldığı adalar, tertemiz görünümleriyle bambaşka bir güzelliğe kavuştu." dedi.

Boyner, başlattıkları kampanyaya 5 balıkçı teknesi ve kaptanların yanı sıra 25 köylü kadının da destek verdiğini sözlerine ekledi.