Ayvalık'da Hortum
1 saat önce
Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu.
Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu. Ege Denizi
üzerinde, ilçenin Altınova
ve Küçükköy
mahalleleri yakınında hortum oluştu.
İlçeye doğru yönelen hortum, Madra Barajı ve Kozak Yaylası
mevkisinde gözden kayboldu.
Beraberinde şiddetli yağmur ve dolu yağışının da görüldüğü hortum, vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:22 Kaynak: AA
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