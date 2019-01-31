Son Dakika Haberleri: Ayvalık'da Hortum

Ayvalık'da Hortum

1 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi kıyısında oluşan hortum korkuya neden oldu.

Ege Denizi üzerinde, ilçenin Altınova ve Küçükköy mahalleleri yakınında hortum oluştu.

İlçeye doğru yönelen hortum, Madra Barajı ve Kozak Yaylası mevkisinde gözden kayboldu.

Beraberinde şiddetli yağmur ve dolu yağışının da görüldüğü hortum, vatandaşların cep telefonları kameralarına yansıdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 09:22 Kaynak: AA

Altınova, Ege Denizi, Balıkesir, Ayvalık, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Venezuela Polisi, Kendini Devlet Başkanı İlan Eden Guaido'nun Evini Kuşattı Asker Uğurlaması Felaketle Sonuçlandı! Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Denizli'de Beş Ayaklı ve Altı Tırnaklı Olarak Dünyaya Gelen Kuzu, Görenleri Şaşırttı ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 22:28:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ayvalık'da Hortum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]