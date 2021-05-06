Ayvalık'da sihirli dokunuşlar kent içinde güzellik yaratacak - Son Dakika

Başkan Ergin, "Ayvalık'ta yaşayan kişilerden oluşan tasarım grubunun girişimiyle kentin temizlik ve düzenini, kimliğini ve tarihini, makine yerine insanı gözeten etkin eylem ve eğitimler ile fiziki planlama önerileri kent içinde sihirli dokunuşlar ile güzellikler yaratacak" dedi.

Detaylı anlatıldı

Yüksek Mimarlar Eda Kale, Halûk Aysu, Erdoğan Altındiş, Alexis Şanal, Damien Dessane, Ayvalık tarihi araştırmacısı ve yazar Beril Güngör, Sakarya Mahallesi'nde, yapılabilecek düzenlemeler hakkında hazırladıkları sunumu katılımcılara detaylarıyla birlikte anlattılar. Sunuma Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Belediye Meclis Üyesi Özge Toygar, belediye teknik birim müdürleri ve Sakarya Mahalle Muhtarı İbrahim Kurtay katıldı.

İşbirliği yapılacak

Projelendirilen iyileştirme çalışmalarını beğenen ve heyecan duyduklarını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin "Mahallede, sokakta yaşayanın gönüllü olarak proje üretmesi, bu üretimde tüm bilgi birikim ve tecrübelerini kullanması, fikir danışması çok önemli, Ayvalıklı olmak, orada yaşamak, tarihini, kültürünü, havasını solumak, kentlilik bilinci budur. Çok mutlu oldum. Küçük dokunuşlarla bambaşka bir mahalle ortaya çıkabilecek. Bu çalışmaya emek veren herkese teşekkür ediyorum. Projeyi hazırlayan arkadaşlarım ile birim müdürleri kısa süre içinde bir araya gelerek projenin hayata geçirilmesi konusunda işbirliği yapacaklar" dedi.