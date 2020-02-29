Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'na Kovid-19 tedbirleri kapsamında termal kamera kuruldu - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Yunanistan'da görülen Kovid-19 nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında deniz hudut kapısında termal kamera kuruldu.

Ayvalık Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun imzasıyla 81 ildeki valilikler, il emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları, göç idaresi müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge gönderilmesinin ardından Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda tedbirler üst düzeye çıkarıldı.

Bu kapsamda, dün itibarıyla Yunanistan'da görülen Kovid-19 nedeniyle Midilli Adası'ndan giden turistlerin vücut ısılarının ölçümleri yapılarak geçişlerinin sağlanacağı bildirildi.

Termal kamera kurulumu tamamlanan limandaki yolcu gelişleri, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personeli gözetiminde yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Yunanistan'da görülen koronavirüs nedeniyle böyle bir tedbirin alındığını bildirdi.