Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda termal kamerayla Kovid-19 önlemi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda termal kamerayla Kovid-19 önlemi - Son Dakika

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda termal kamerayla Kovid-19 önlemi

6 saat önce

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine feribotla gelen turistlerin geçişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hudut kapısına yerleştirilen termal kamera kontrolünde sağlanıyor.

Yunanistan'ın Midilli Adası'ndan Balıkesir'in Ayvalık ilçesine feribotla gelen turistlerin geçişleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında hudut kapısına yerleştirilen termal kamera kontrolünde sağlanıyor.

Virüse karşı uygulanan tedbirler çerçevesine Ayvalık'taki deniz hudut kapısına termal kamera kuruldu.

Midilli'den Ayvalık'a gelenlerin geçişlerine, gerekli kontrollerin ve vücut ısısı ölçümünün ardından izin veriliyor. Uygulama, Sahil Sağlık Denetleme Merkezi personelinin gözetiminde gerçekleştiriliyor.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, görevlilerin tüm tedbirleri aldığını söyledi.

Şu an için herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirten Görgülüarslan, "Talimatlar çerçevesinde tüm çalışmaları yapıyoruz. Ateşi yüksek bir hasta tespiti olmadı. Bu tedbirleri ikinci bir talimata kadar sürdüreceğiz." diye konuştu.

Ayvalık Deniz Hudut Kapısı'nda termal kamerayla Kovid-19 önlemi

Midilli Adası, Yunanistan, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:16 Kaynak: AA
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